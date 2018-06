Winston-Salem (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Winston-Salem/North Carolina das Achtelfinale erreicht. Der 27-Jährige aus Warstein setzte sich gegen den an Nummer fünf gesetzten Uruguayer Pablo Cuevas mit 7:6 (7:2), 7:5 durch. Der zweite deutsche Teilnehmer Dominik Koepfer (Villingen) scheiterte hingegen bereits an seiner Auftakthürde. Der 23-Jährige unterlag dem Argentinier Horacio Zeballos (Argentinien) mit 2:6, 1:6.

Beim mit 748.960 Dollar dotierten Hartplatzturnier bekommt es Struff in der Runde der letzten 16 entweder mit Aljaz Bedene (Großbritannien/Nr. 12) oder Andreas Seppi (Italien) zu tun.