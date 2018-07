Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat sich offen für eine mögliche politische Einigung mit den radikalislamischen Taliban in Afghanistan gezeigt. In einer Ansprache auf dem Militärstützpunkt Fort Myer in der Nähe von Washington warnte Trump am Montagabend (Ortszeit) zugleich vor einem übereilten Abzug aus Afghanistan. Dies würde ein "Vakuum" für "Terroristen" hinterlassen.

