Berlin (AFP) Trotz der politischen Spannungen mit der Türkei will der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) am Austausch mit den türkischen Universitäten festhalten. "Wir wollen auch in schwierigeren Situationen in Verbindung bleiben - auch mit kritischeren Geistern und den international orientierten Persönlichkeiten, für die das wichtig ist, im Dialog zu bleiben", sagte der Direktor der DAAD-Strategieabteilung, Christian Müller, der Nachrichtenagentur AFP kurz vor Beginn des neuen Studienjahrs.

