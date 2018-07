Prag (AFP) Tschechien will nach Medienberichten einen Vietnamesen nach Deutschland ausliefern, der an der Entführung des Ex-Funktionärs Trin Xuan Thanh beteiligt gewesen sein soll. Die Nachrichtenagentur CTK berichtete am Mittwoch, ein 46-jähriger Vietnamese sei am Tag nach der Entführung in Tschechien festgenommen worden und solle infolge eines europäischen Haftbefehls nach Berlin ausgeliefert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.