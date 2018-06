Los Angeles (dpa) - Vom Unterwäschemodel zum Megaverdiener Hollywoods: "Transformers"-Star Mark Wahlberg ist laut "Forbes" der bestbezahlte Schauspieler der USA. Wahlberg habe in den vergangenen zwölf Monaten 68 Millionen Dollar verdient, berichtet das US-Wirtschaftsmagazin. Auf den weiteren Plätzen folgen "Fast and Furious"-Star Dwayne Johnson und "xXx - Triple X"-Hauptdarsteller Vin Diesel. Wahlberg begann seine Karriere Anfang der 90er Jahre als Rapper Marky Mark und Unterwäschemodel für Calvin Klein. Später spielte er in Hollywood-Filmen wie "The Departed" oder "Ted" mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.