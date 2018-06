Tripolis (AFP) Nach neuntägiger Geiselhaft ist Libyens ehemaliger Ministerpräsident Ali Seidan wieder frei. Wie ein Freund des Ex-Regierungschefs, Karam Chaled, am Mittwoch mitteilte, ist Seidan in guter gesundheitlicher Verfassung. Der 67-Jährige war von November 2012 bis März 2014 Regierungschef - nach Betrugsvorwürfen musste er sein Amt aufgeben und verließ das Land. Eine bewaffnete Gruppe hatte ihn vergangene Woche nach seiner Rückkehr für einen Familienbesuch aus einem Hotel in Tripolis entführt.

