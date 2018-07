Berlin (SID) - Der frühere Box-Champion Floyd Mayweather (USA) ist beim Sportwettenanbieter bwin klarer Siegfavorit für das Kampf-Spektakel gegen MMA-Kämpfer Conor McGregor (Irland) in Las Vegas in der Nacht zu Sonntag (3.00 Uhr/DAZN). Im Falle eines Sieges des ungeschlagenen Ex-Boxchamps zahlt bwin den 1,26-fachen Einsatz, im Falle eines Sieges des Iren liegt die Quote bei 3,60.

Wer auf einen Sieg in der ersten Runde (unabhängig vom Sieger) tippt, erhält immerhin 15 für einen Euro. Die Quote für einen richtigen Tipp auf einen Punktsieg nach zwölf Runden liegt bei 2,75.