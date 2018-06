Berlin (SID) - Bundestrainer Chris Fleming wird sein Aufgebot für die Basketball-EM (31. August bis 17. September) erst nach der Generalprobe gegen Frankreich am Sonntag (14.30 Uhr/Sport1) in Berlin bekannt geben. "Ich glaube, dass wir warten müssen, um zu sehen, wer fit ist", sagte der US-Amerikaner.

Fleming hatte am Mittwoch Alex King von Bayern München aussortiert, am Donnerstag kam das Aus für Akeem Vargas (Alba Berlin). Damit stehen nun 13 Spieler im Kader. Vor der EuroBasket mit der Vorrunde in Tel Aviv/Israel muss der Trainer noch einen weiteren Profi streichen. Da Robin Benzing, Johannes Voigtmann und Karsten Tadda angeschlagen sind, wartet Fleming ab.

"Man kann Akeem nicht hoch genug loben. Er hat enorm viel zu unserer Basketballkultur beigetragen und ich habe sehr großen Respekt vor ihm. Akeem ist und bleibt ein wichtiger Teil der Nationalmannschaft", sagte Fleming.

Wer die Mannschaft als Kapitän ins Turnier führen wird, ist noch offen. "Das werden die Jungs entscheiden, aber das können sie auch später machen", sagte Fleming: "Die Hierarchie im Team ist relativ intakt gegenüber letztem Sommer. Da sehe ich keinerlei Probleme."