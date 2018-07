Rosenheim (AFP) Wegen Sicherheitsmängeln hat die Polizei auf der Autobahn 8 in Bayern einen mit 16 Tonnen Sprengstoff beladenen Lastwagen gestoppt. Bei dem Sattelzug aus Slowenien entdeckten die Beamten bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch drei schon bis auf das Stahlgewebe abgefahrene Reifen, wie die Polizei in Rosenheim am Donnerstag mitteilte. Auch fehlten dem Fahrer die nötigen Berechtigungen.

