Lissabon (AFP) Ein deutscher Tourist ist in Portugal wegen versuchter Vergewaltigung eines neunjährigen Mädchens festgenommen worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag wurde der 36-Jährige am Montag vom Vater des Mädchens erwischt, als er die Minderjährige in der Toilette eines Supermarktes in Lamego im Norden des Landes belästigte. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.