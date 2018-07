Madrid (SID) - Der in der Liga gesperrte Superstar Cristiano Ronaldo hat das Toreschießen nicht verlernt. Der viermalige Weltfußballer brillierte beim 2:1-Erfolg von Real Madrid in der Trophée Bernabeu am Mittwochabend gegen den AC Florenz mit einem Treffer und einem Assist.

Ronaldo war wegen seines Schiedsrichterschubsers im Hinspiel des spanischen Supercups gegen den FC Barcelona für fünf Spiele aus dem Verkehr gezogen worden. Zwei Begegnungen hat der Portugiese inzwischen abgesessen.

Bei der Trophée Bernabeu, die seit 1979 in Gedenken an den früheren Klubchef Santiago Bernabeu ausgerichtet wird, hatte Borja Mayoral in der siebten Minute auf Zuspiel von Ronaldo die Führung der Fiorentina durch Jordan Veretout (4.) ausgeglichen. In der 33. Minute war es dann Ronaldo selbst, der den Siegtreffer der Königlichen erzielte. Der 32-Jährige spielte 90 Minuten durch, um Spielpraxis zu erhalten.