Hamburg (SID) - Mittelgewichtler Silvio Schierle aus Saalfeld und der Berliner Omar El Hag in der Klasse bis 56 kg sind am Freitag die ersten beiden deutschen Starter bei den Weltmeisterschaften der Amateurboxer in Hamburg. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag in der Hansestadt.

Erster Gegner von Schierle ist Birol Aygun aus der Türkei, der 23 Jahre alte El Hag muss zum Auftakt gegen den Spanier Jose Quiles Brotonj in den Ring.

Der Olympia-Dritte und Lokalmatador Artem Harutyunyan trifft nach einem Freilos am Sonntag im Achtelfinale in der Klasse bis 64 kg auf den Engländer Luke McCormack oder Gang Wang aus China. Erst am Montag beginnen die Welttitelkämpfe für Europameister Abbas Baraou aus Oberhausen, der Halbmittelgewichtler muss ebenfalls in der Runde der letzten 16 nach einem Freilos gegen den Südkoreaner Lee Seung Hyeon oder Juan Solano aus der Dominikanischen Republik antreten.

Die Auftaktkämpfe der deutschen Boxer, Freitag:

Klasse bis 75 kg, erste Runde: Silvio Schierle (Saalfeld) - Birol Aygun (Türkei).

Klasse bis 56 kg, erste Runde: Omar El Hag (Berlin) - Jose Quiles Brotonj (Spanien).

Samstag:

Klasse bis 52 kg, erste Runde: Hamza Touba (Kaarst) - Gabriel Escobar (Spanien).

Klasse bis 60 kg, erste Runde: Murat Yildirim (Berlin) - Gabil Mamedow (Russland).

Sonntag:

Klasse bis 49 kg, Achtelfinale: Salah Ibrahim (Münster) - Shaffi Hassi (Kenia).

Klasse bis 64 kg, Achtelfinale: Artem Harutyunyan (Hamburg) - Luke McCormack (England) oder Gang Wang (China).

Klasse bis 91 kg, Achtelfinale: Igor Teziev (Esslingen) - David Nyima (Neuseeland).

Montag:

Klasse bis 81 kg, Achtelfinale: Ibrahim Bazuev (Köln) - Thomas Hart (England) oder Menayame Mbimbi (Angola).

Klasse über 91 kg, Achtelfinale: Max Keller (Aachen) - Kamschibek Kunkabajew (Kasachstan).

Klasse bis 69 kg, Achtelfinale: Abbas Baraou (Oberhausen) - Lee Seung Hyong (Südkorea) oder Juan Solano (Dominikanische Republik).