Chicago (AFP) Nach einem Justizirrtum erhalten zwei Erzieher in den USA 3,4 Millionen Dollar (2,9 Millionen Euro) Entschädigung. Der US-Bundesstaat Texas zahlte dem Ehepaar Dan und Fran Keller, das aufgrund von ungerechtfertigten Missbrauchsvorwürfen 21 Jahre in Haft saß, am Mittwoch 80.000 Dollar pro Gefängnisjahr. "Sie sind glücklich", sagte ihr Anwahlt Keith Hampton.

