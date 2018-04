Doha (SID) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin ist bei der Klub-WM in Doha ins Halbfinale eingezogen. Gegen den sechsmaligen brasilianischen Meister Esporte Clube Pinheiros gewann der Vorjahressieger mit 33:31 (16:14) und trifft in der Runde der letzten Vier am Samstag (17.00 Uhr) auf Al-Sadd (Katar) oder Sydney University (Australien).

"Das war nicht gut, was wir heute gezeigt haben. Da gibt es keine Ausreden", sagte Füchse-Torhüter Silvio Heinevetter. "Aber wichtig ist, dass wir heute weitergekommen sind und im Halbfinale stehen. Das zählt!"

Neben dem Prestige geht es in Katars Hauptstadt vor allem um eine Menge Geld. Der Sieger erhält 400.000 Dollar, der Zweite 200.000. Größte Konkurrenten der Füchse, die das Turnier in den vergangenen beiden Jahren gewannen, sind Champions-League-Sieger Vardar Skopje und der FC Barcelona, die sich im anderen Halbfinale duellieren.