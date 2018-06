Racice (SID) - Die deutschen Kanuten haben auch am zweiten Tag der WM im tschechischen Racice ihre Medaillen-Ambitionen untermauert. Angeführt vom starken Kajak-Vierer der Männer erreichten in den olympischen Klassen fünf der sechs gestarteten Boote das Halbfinale am Samstag.

Das favorisierte Männer-Quartett sorgte dabei für den einzigen Erfolg des Tages: Die Olympiasieger Max Rendschmidt (Essen) und Tom Liebscher (Dresden), der Rio-Dritte Ronald Rauhe (Potsdam) und Max Lemke (Leipzig) hielten im Vorlauf Weißrussland in Schach. Die Frauen mit Sabrina Hering (Hannover), Franziska Weber (Potsdam), Steffi Kriegerstein (Dresden) und Tina Dietze (Leipzig) belegten anschließend hinter Neuseeland Rang zwei.

"Noch stechen unsere Trümpfe. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass neue Konkurrenten aufgetaucht sind. Es wird zunehmend schwieriger, die Position zu halten", sagte Verbandspräsident Thomas Konietzko dem SID. Konietzko nannte als Beispiel den neuseeländischen Frauen-Vierer.

Im Canadier-Zweier über 1000 m wurden London-Olympiasieger Peter Kretschmer und Yul Oeltze (Leipzig/Magdeburg) ebenfalls Zweite, verpassten aber den möglichen direkten Einzug ins Finale am Sonntag. Auf der 200-m-Sprintdistanz kamen zudem Timo Haseleu (Potsdam) im Kajak und Ophelia Preller (Potsdam) im Canadier weiter. Ausgeschieden ist einzig Katharina Köther (Essen) im Kajak-Einer über 200 m.

Am Samstag werden in Racice in sechs der zwölf olympischen Klassen die ersten WM-Titel vergeben. Der DKV ist dann in allen Rennen vertreten.