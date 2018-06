Beirut (AFP) Bei einer Gegenoffensive der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der Provinz Raka sind laut Aktivisten 34 syrische Soldaten getötet worden. Die IS-Miliz habe bei den Kämpfen am Donnerstag große Gebiete im Osten der Provinz zurückerobert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit.

