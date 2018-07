Spa-Francorchamps (SID) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hält Ferrari die Treue. Wie die Scuderia am Samstag am Rande des Großen Preises von Belgien bekannt gab, verlängerte der 30 Jahre alte Heppenheimer seinen auslaufenden Vertrag bis 2020.

Vettel, der seine bisherigen Titel mit Red Bull gewonnen hatte (2010 bis 2013), fährt seit 2015 für den italienischen Traditionsrennstall. In 51 Rennen für Ferrari gelangen ihm sieben Siege.

Die laufende Saison ist Vettels erfolgreichste für die Italiener: Vor dem zwölften Lauf in Spa-Francorchamps (Sonntag, 14 Uhr/RTL und Sky) führt Vettel die Fahrer-WM mit 202 Punkten vor Mercedes-Star Lewis Hamilton (England/188) an.

Erst am Donnerstag hatte Vettel gesagt, dass es "in den nächsten 14 Tagen" nichts zu verkünden gebe. Ferrari gibt seine Fahrerpaarung für die nächste Saison eigentlich traditionell beim Heimspiel in Monza bekannt, das Rennen findet am kommenden Wochenende statt. Doch auch die Verkündung der Verlängerung mit dem Finnen Kimi Räikkönen bis 2018 hatte Ferrari bereits am vergangenen Dienstag mitgeteilt.