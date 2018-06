Berlin (AFP) Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat sich deutlich gegen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge ausgesprochen. "Keinesfalls, so wie es mir hier und da unterstellt worden ist, bin ich etwa eine Feindin der Automobile oder des Autofahrens", sagte Hendricks am Sonntag in Berlin. Die Ministerin stellte klar, sie werde "alles tun, um Fahrverbote zu vermeiden". Dies sei das Ziel der gesamten Bundesregierung.

