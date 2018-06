Berlin (AFP) Die deutsche Industrie hat von der britischen Regierung Klarheit über ihre Ziele für den EU-Austritt gefordert. London fehle in der Brexit-Frage "weiterhin ein klarer Kurs", kritisierte der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, am Montag. In der nun beginnenden dritten Gesprächsrunde mit der EU seien deshalb nennenswerte Fortschritte "kaum zu erwarten". Deutsche und britische Handelskammern forderten eine Konzentration auf gemeinsame wirtschaftliche Interessen.

