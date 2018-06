Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron haben die Verstöße gegen die Waffenruhe in der Ostukraine verurteilt. In einer am Montagabend in Berlin und Paris veröffentlichten gemeinsamen Erklärung heißt es, noch immer komme es zu "zahlreichen Waffenstillstandsverletzungen, auch durch schwere Waffen". Merkel und Macron appellierten an die Ukraine und Russland, die Feuerpause einzuhalten.

