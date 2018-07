Wien (AFP) Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat US-Präsident Donald Trump aufgerufen, seine "Attacken auf die Medien" zu beenden. Der für Pressefreiheit zuständige OSZE-Beauftragte Harlem Désir erklärte am Montag in Wien, die jüngsten Äußerungen Trumps seien "Besorgnis erregend". Désir verwies auf eine Rede des Präsidenten vom 22. August, in der dieser die Medien pauschal als "unehrlich" verurteilt hatte.

