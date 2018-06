Elche (SID) - Das Rote Trikot auf den Schultern, die Konkurrenz fest im Griff: Tour-de-France-Sieger Christopher Froome hat am ersten Ruhetag der 72. Vuelta in Spanien ein durchweg positives Zwischenfazit gezogen. "Ich bin über den Start sehr glücklich. Bis hierhin ist das für mich ein Traumszenario", sagte der Brite am Montag in Elche.

Der Kapitän des Sky-Teams hatte die Gesamtführung auf der dritten Etappe übernommen und diese seither nicht mehr abgegeben. Am Sonntag baute er mit dem Sieg auf der neunten Etappe seinen Vorsprung auf die Verfolger aus. Johan Esteban Chavez (Kolumbien/Orica-Scott) als Zweiter liegt 36 Sekunden hinter Froome, der drittplatzierte Nicolas Roche (Irland/BMC Racing) hat einen Rückstand von 1:05 Minuten.

Froome peilt seinen ersten Gesamtsieg bei der dritten und letzten großen Landesrundfahrt des Jahres an, die er bislang dreimal als Zweiter (2011, 2014, 2016) beendete. Bei seiner Vuelta-Premiere trennten ihn nur 13 Sekunden vom spanischen Gesamtsieger Juan José Cobo.

Mit einem Triumph am 10. September im Madrid würde Froome zugleich als erst dritter Radprofi das seltene Double aus Tour und Vuelta schaffen. Dies haben bislang nur die französischen Rad-Ikonen Jacques Anquetil (1963) und Bernard Hinault (1978) erreicht. Damals wurde die Spanien-Rundfahrt allerdings noch im Frühjahr ausgetragen.

Die Zuversicht des viermaligen Tour-Siegers ist groß. Er verspüre "großes Selbstvertrauen in den Bergen", sagte der 32-Jährige. Bereits am Dienstag wartet auf Froome die nächste Herausforderung. Die 10. Etappe führt über 164,8 km von Caravaca nach Elpozo Alimentación mit zwei Bergwertungen, darunter der Collado Bermejo, ein Berg der ersten Kategorie.