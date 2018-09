Hamburg (SID) - Trotz einer Verwarnung wegen Haltens in der dritten Runde steht der Kölner Ibragim Bazuev bei den Weltmeisterschaften der Amateurboxer in Hamburg im Viertelfinale. Der Halbschwergewichtler setzte sich nach Punkten gegen Thomas Hart aus England durch. Nächster Gegner des Sportsoldaten ist Julio Cruz. Der Kubaner besiegte in seinem Auftaktkampf Rogelio Torres aus Mexiko einstimmig nach Punkten.