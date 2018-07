Köln (SID) - Beim Auftakt der US Open kommt auch der deutsche Hoffnungsträger Alexander Zverev zu seinem ersten Auftritt. Im Arthur Ashe Stadium trifft der Hamburger in der Night Session auf Darian King von der Karibikinsel Barbados. Sein Bruder Mischa Zverev bekommt es mit dem US-Amerikaner Thai-Son Kwiatkowski zu tun. In einem deutschen Duell stehen sich die Fed-Cup-Spielerinnen Julia Görges und Annika Beck gegenüber.

Die deutschen Volleyball-Männer können den Gruppensieg bei der EM in Polen perfekt machen. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani trifft in Stettin im dritten und letzten Spiel um 17.30 Uhr auf die Slowakei. Sollte die deutsche Mannschaft die Gruppe B auf Platz eins abschließen, würde sie direkt ins Viertelfinale einziehen.

Zum Abschluss des vierten Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga will der 1. FC Kaiserslautern den ersten Saisonsieg einfahren. Die Pfälzer treffen um 20.30 Uhr allerdings auf Eintracht Braunschweig, das sich mit einem Erfolg in der Spitzengruppe festsetzen kann.