New York (SID) - Wimbledon-Halbfinalistin Johanna Konta hat zum Auftakt der US Open eine böse Überraschung erlebt. Die an Position sieben gesetzte Britin schied durch ein 6:4, 3:6, 4:6 gegen die Weltranglisten-78. Aleksandra Krunic (Serbien) bereits in der ersten Runde von New York aus.

Die 26-jährige Konta verspielte damit auch die Chance, nach dem abschließenden Grand-Slam-Turnier des Jahres die Spitzenposition im WTA-Ranking von der letztjährigen Flushing-Meadows-Finalistin Karolina Pliskova (Tschechien) zu übernehmen. Damit haben jetzt nur noch sechs Spielerinnen diese Möglichkeit.