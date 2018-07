New York (SID) - Tennis, Spielplan der US Open am Dienstag, 29. August

Arthur-Ashe-Stadium (Spielbeginn 17.00 Uhr/MESZ)

2. Match: Angelique Kerber (TV/Kiel/Nr. 6) - Naomi Osaka (Japan)

Nebenplätze (Spielbeginn 17.00 Uhr/MESZ):

1. Match: Andrea Petkovic (Darmstadt) - Jennifer Brady (USA)

1. Match: Maximilian Marterer (Nürnberg) - Donald Young (USA)

3.Match: Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Tim Smyczek (USA)

3. Match: Jan-Lennard Struff (Warstein) - Alexander Dolgopolow (Ukraine)

3. Match: Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) - Nicolas Kicker (Argentinien)

3. Match: Sabine Lisicki (Berlin) - Zheng Shuai (China/Nr. 27)

4. Match: Dustin Brown (Winsen/Aller) - Thomaz Bellucci (Brasilien)

4. Match: Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Ashley Kratzer (USA)