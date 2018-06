Gibraltar (SID) - Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev (20) gehört zu den drei Top-Favoriten bei den US Open in New York. Gewinnt der Hamburger, der zuletzt in Montreal und Washington triumphiert hatte, sein erstes Grand-Slam-Turnier, zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 5,5-Fache des Einsatzes zurück. Damit hat Zverev die drittniedrigste Quote hinter Altmeister Roger Federer (Schweiz/2,50) und dem Weltranglistenersten Rafael Nadal (Spanien/4,50).

Titelverteidigerin Angelique Kerber gilt dagegen mit einer Quote von 19,00 als Außenseiterin. Höher als die Kielerin werden gleich sechs Spielerinnen eingeschätzt, allen voran Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza aus Spanien (5,25). Dahinter folgen Karolina Pliskova (Tschechien/7,00) und Jelena Switolina (Ukraine/10,00).