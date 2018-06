Berlin (AFP) Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) hat die Forderung von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nach einem Ende des Kooperationsverbots für Bund und Länder in der Schulpolitik zurückgewiesen. "Wie Schule organisiert sein sollte, welche Investitionen nötig sind – diese Entscheidungen müssen vor Ort getroffen werden", sagte Wanka der "Passauer Neuen Presse" vom Dienstag. Auch aus den Kommunen kam Kritik an dem Eckpunktepapier, das Schulz am Montag vorgestellt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.