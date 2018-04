Mannheim (AFP) Ein Anhänger der Sikh-Religion kämpft vor Gericht darum, nur mit Turban und ohne Helm Motorrad fahren zu dürfen. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim verhandelte am Dienstag über den Falls des Manns, der aus religiösen Gründen eine Befreiung von der Helmpflicht erreichen will. Er klagt deshalb gegen die Stadt Konstanz, die einen entsprechenden Antrag ablehnte.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.