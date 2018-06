Rom (SID) - Der langjährige Bundesliga-Profi von Fußball-Rekordmeister Bayern München, Luca Toni (40), heiratet am 9. September seine langjährige Lebensgefährtin Marta Cecchetto, mit der er zwei Kinder hat. Die Hochzeit mit dem Model, mit der der Weltmeister von 2006 seit 20 Jahren liiert ist, wird in einer noch unbekannten Ortschaft in den toskanischen Hügeln stattfinden, berichtete das Klatschmagazin Chi.

Eingeladen sind Ex-Kollegen, mit denen Toni in Berlin den WM-Titel 2006 erobert hatte. Für die Bayern, für die er von 2007 bis 2010 spielte, erzielte er in 89 Spielen 58 Tore.