Clovis (dpa) - Zwei Menschen sind durch Schüsse in einer Bücherei im US-Bundesstaat New Mexico nach Behördenangaben ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, wie der Direktor der Stadt Clovis, Tom Phelps, der Zeitung "The Eastern New Mexico News" mitteilte. Ein tatverdächtiger Mann sei gefasst worden, erklärte Phelps weiter. Die Polizei hatte das Gebäude mehr als eine Stunde lang umstellt. Eine Augenzeugin teilte der Zeitung mit, dass ein Mann die Bücherei betreten und zunächst in die Luft geschossen habe. Sie habe zusammen mit ihrem Sohn schnell die Flucht ergriffen.

