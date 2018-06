Nürnberg (dpa) - Wegen Mordes an einem Polizisten muss sich ab heute ein Reichsbürger vor dem Landgericht Nürnberg verantworten. Der 49-Jährige hat laut Anklage im Oktober 2016 in Georgensgmünd einen SEK-Beamten erschossen. Zwei weitere Polizisten wurden verletzt. Bei dem Einsatz sollten die Waffen des Hobby-Jägers beschlagnahmt werden, weil ihn die Behörden nicht mehr als zuverlässig einstuften. Der Verfassungsschutz geht in Deutschland von etwa 12 600 Anhängern der "Reichsbürger" aus - mehrere hundert von ihnen gelten als Rechtsextremisten. Sie erkennen die Bundesrepublik nicht an.

