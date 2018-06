New York (dpa) - Titelverteidigerin Angelique Kerber ist bei den US Open der Tennisprofis in der ersten Runde ausgeschieden. Die 29 Jahre alte Kielerin verlor in New York überraschend gegen die Japanerin Naomi Osaka 3:6, 1:6.

