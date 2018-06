Mainz (AFP) Zweieinhalb Monate nach dem Tod Helmut Kohls hat die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion ihren Sitzungssaal in Mainz nach dem Altkanzler benannt. Der Saal wurde am Mittwoch vom ehemaligen Generalvikar des Bistums Mainz, Dietmar Giebelmann, auch gesegnet, wie die Fraktion mitteilte. Zudem gedachten demnach Unionspolitiker und Bürger in einem Gottesdienst des verstorbenen Altkanzlers.

