Turin (SID) - Der Wechsel von Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes vom Bundesligisten Schalke 04 zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin steht unmittelbar bevor. Wie der Champions-League-Finalist am Mittwochvormittag via Twitter mitteilte, ist Höwedes bereits in Turin eingetroffen, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren.

Besteht der 29-Jährige den Check, dürfte Höwedes' Wechsel zum Klub von Weltmeister Sami Khedira nichts mehr im Wege stehen. Höwedes wird in Turin wohl zunächst auf Leihbasis spielen, der Klub soll anschließend eine Kaufoption für den langjährigen Schalke-Kapitän haben. In Turin soll er den zum AC Mailand gewechselten Abwehrchef Leonardo Bonucci ersetzen.

Bei Schalke sah Höwedes unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco offenbar keine Perspektive mehr. Der Coach hatte Höwedes zunächst als Kapitän abgesetzt und den Weltmeister auch in den Pflichtspielen nicht berücksichtigt.