Köln (SID) - Am dritten Tag der US Open tritt Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev zu seinem Zweitrunden-Match an. Der 20-Jährige bekommt es in New York mit dem Kroaten Borna Coric zu tun. Sein älterer Bruder Mischa Zverev ist am Mittwoch gegen den Franzosen Benoit Paire im Einsatz, Florian Mayer spielt gegen Wimbledonfinalist Marin Cilic aus Kroatien, der die US Open 2014 gewonnen hatte. Bei den Frauen ist Julia Görges gegen die Chinesin Zheng Saisai gefordert. Los geht es im Big Apple um 17.00 Uhr deutscher Zeit.