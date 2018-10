Budapest (AFP) In Ungarn wehren sich Nichtregierungsorganisationen (NGO) mit einer Klage vor dem Verfassungsgericht gegen ein neues Gesetz, das ihrer Arbeit engere Grenzen setzt. In der am Mittwoch veröffentlichten Beschwerde von 23 zivilgesellschaftlichen Gruppierungen heißt es, das Gesetz verstoße gegen das "Recht auf Schutz der Privatsphäre" und gegen die "Meinungs- und Vereinigungsfreiheit".

