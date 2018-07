Tel Aviv (SID) - Die deutschen Basketballer um NBA-Profi Dennis Schröder haben ihr Auftaktspiel bei der EM souverän gewonnen. Gegen Außenseiter Ukraine setzte sich das Team von Bundestrainer Chris Fleming in Tel Aviv/Israel nach leichten Startschwierigkeiten mit 75:63 (39:33) durch. Am Samstag (14.45 Uhr MESZ/telekomsport.de) geht es in der Gruppe B im zweiten Vorrundenspiel gegen das deutlich stärker einzuschätzende Georgien.

Spielmacher Schröder (23) von den Atlanta Hawks war mit 32 Punkten, sieben Assists und fünf Rebounds Sieggarant für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Ebenfalls zweistellig traf Kapitän Robin Benzing (17).

Die übrigen Gruppengegner sind Gastgeber Israel (Sonntag), Italien (Dienstag) und Litauen (Mittwoch), vier Teams kommen ins Achtelfinale. Die Finalrunde wird in Istanbul/Türkei ausgetragen.