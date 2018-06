Frankfurt/Main (AFP) Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe bereitet sich Frankfurt am Main auf die größte Massenevakuierung der Nachkriegsgeschichte vor. Zur Entschärfung der Bombe müssen am Sonntag mehr als 60.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, wie der für Sicherheit zuständige Frankfurter Stadtrat Markus Frank am Donnerstag sagte. Es müsse ein Bereich im Radius von anderthalb Kilometern rund um den Fundort geräumt werden.

