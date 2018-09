Luxemburg (AFP) Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind im August wieder gestiegen. Die Inflationsrate betrug im Vergleich zum Vorjahresmonat 1,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Verantwortlich für den Anstieg waren vor allem die Energiepreise, die um vier Prozent zulegten. Im Juli hatte die Teuerungsrate in der Eurozone 1,3 Prozent betragen, im Juni ebenfalls.

