Paris (AFP) Blumen, Fotos, Widmungen: Am 20. Todestag von Diana haben sich am Donnerstag Bewunderer der britischen Prinzessin in der Nähe ihres Todesortes in Paris versammelt. Seit 1997 ist die "Flamme der Freiheit" in der französischen Hauptstadt Paris eine Pilgerstätte für Diana-Fans. Dabei ist die vergoldete Kupferskulptur keineswegs zu Ehren der "Königin der Herzen" errichtet worden, wie manch einer denkt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.