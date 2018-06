Düsseldorf (SID) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich mit dem Belgier Benito Raman vom Traditionsklub Standard Lüttich verstärkt. Der Tabellenführer leiht den 22 Jahre alten Offensivspieler für ein Jahr aus. Darüber hinaus besitzen die Rheinländer eine Kaufoption, wie sie am Donnerstag bekannt gaben.

Raman bestritt 106 Spiele in der Jupiler Pro League (20 Tore, 11 Vorlagen) sowie vier Partien in der Champions League und fünf Begegnungen in der Europa League (ein Tor). Für belgische U-Nationalmannschaften stand er insgesamt 35-mal auf dem Feld (13 Tore).