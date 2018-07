Almería (SID) - Bei einer nächtlichen Brandattacke ist der Mannschaftsbus des bei der Vuelta in Spanien startenden Radsport-Teams Aqua Blue Sport vollkommen zerstört worden. Wie die irische Equipe am Donnerstag vor der 12. Etappe mitteilte, habe es keinen Personenschaden gegeben. Die spanische Polizei habe einen Verdächtigen verhaftet.

Auf Twitter zeigte das ProContinental-Team, das per Einladung erstmals an einer der drei großen Landesrundfahrten teilnimmt, Fotos des beschädigten Fahrzeugs. Darauf sind massive Schäden am Bus zu erkennen, auch die Inneneinrichtung ist völlig demoliert und mit Ruß überzogen. Mehrere konkurrierende Mannschaften kündigten umgehend Unterstützung an.