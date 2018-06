Köln (SID) - BASKETBALL: Um 14.45 Uhr startet das deutsche Team um NBA-Profi Dennis Schröder in Israels Metropole Tel Aviv mit dem Gruppenspiel gegen die Ukraine in die Europameisterschaft. 24 Mannschaften spielen in der Vorrunde in vier Sechsergruppen. Die jeweils vier bestens Teams erreichen das Achtelfinale. Deutschland trifft in der Gruppe B neben der Ukraine, auf Georgien, Gastgeber Israel, Italien und Litauen.

VOLLEYBALL: Im Viertelfinale der EM trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes im polnischen Kattowitz erneut auf Tschechien. Bereits im zweiten Match der Gruppenphase hatte Deutschland sich mit 3:0 gegen den Nachbarn durchgesetzt. In der Spodek-Arena kann die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani an den größten Erfolg anknüpfen: 2014 hatte Deutschland an gleicher Stätte WM-Bronze gewonnen.