New York (SID) - French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko hat ihre Pflichtaufgabe gemeistert und steht erstmals in der dritten Runde der US Open. Die an Position zwölf gesetzte Lettin benötigte für ihren 6:4, 6:4-Erfolg gegen Sorana Cirstea (Rumänien) 90 Minuten.

Die 20-jährige Ostapenko trifft im Match um den Sprung ins Achtelfinale von New York entweder auf Daria Kasatkina (Russland) oder Christina McHale (USA).

Vor ihrem Paris-Triumph im Juni war Ostapenko bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie über die zweite Runde hinausgekommen. Wenige Wochen nach dem Überraschungserfolg von Roland Garros erreichte die Powerspielerin in Wimbledon das Viertelfinale, in dem sie Venus Williams (USA) in zwei Sätzen unterlag.