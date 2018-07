Madrid (AFP) Das US-Terrorabwehrzentrum NCTC hat die Behörden in Spanien einem Medienbericht zufolge bereits im Mai vor einem möglichen Anschlag in Barcelona gewarnt. Wie die Tageszeitung "El Periódico de Catalunya" am Donnerstag berichtete, hatten die US-Behörden unter anderem den spanischen Geheimdienst CNI schon Wochen vor dem Attentat von Barcelona am 17. August über Anschlagspläne der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) informiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.