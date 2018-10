Porto (SID) - Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat mit einem weiteren Dreierpack in der Rangliste der Länderspiel-Tore den dreimaligen brasilianischen WM-Champion Pelé hinter sich gelassen. Beim 5:1 (2:1) am Donnerstagabend in Porto gegen die Färöer traf der Superstar von Real Madrid dreimal (3./29., Elfmeter/64.) und erhöhte in seinem 144. Länderspiel sein Trefferkonto für die Iberer auf 78. Brasiliens Fußball-Ikone Pelé hatte in 92 Einsätzen für die Selecao 77-mal getroffen.

In der Tabelle der Gruppe B der WM-Qualifikation belegen Ronaldo und Co. allerdings nur den zweiten Platz hinter der Schweiz. Die Eidgenossen feierten durch das 3:0 (1:0) gegen Andorra den siebten Sieg im siebten Spiel. Der Vorsprung auf Portugal beträgt drei Zähler. In der laufenden WM-Quali traf Ronaldo, erst in der vergangenen Woche erneut als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet, schon 14-mal.

In der ewigen Rangliste der besten Länderspiel-Torschützen ist Ronaldo allerdings nur Vierter. Treffsicherster Länderspieltorschütze ist der ehemalige Münchner, Berliner und Bielefelder Bundesliga-Profi Ali Daei (Iran/109 Tore) vor Ferenc Puskas (Ungarn/84) und Kunishige Kamamoto (Japan/80). Dahinter folgt Ronaldo zusammen mit Hussein Saeed (Irak/je 78) vor Pelé (Brasilien/77).

WM-Rekord-Torschütze Miroslav Klose (16 Treffer bei WM-Endrunden) führt die ewige Torjägerliste des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit 71 Treffern vor "Bomber" Gerd Müller (68) an. Müller erzielte seine Treffer in nur 62 Länderspielen, bei Klose waren es am Ende seiner Nationalmannschaftskarriere 137.