Moskau (AFP) Im diplomatischen Schlagabtausch zwischen den USA und Russland hat Moskau den USA am Freitag schwere Vorwürfe gemacht und Gegenmaßnahmen angedroht. Das Vorgehen der US-Behörden sei eine "direkte Bedrohung der Sicherheit russischer Bürger", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Sie verwies darauf, dass US-Ermittler am Samstag das russische Konsulat in San Francisco sowie Wohnungen von Angestellten in dem Gebäude durchsuchen wollten.

