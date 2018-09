Köln (SID) - FUSSBALL: Zum Auftakt der WM-Saison trifft Fußball-Weltmeister Deutschland im Qualifikationsspiel um 20.45 Uhr in Prag auf Gastgeber Tschechien. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw führt die Gruppe C mit der Maximalausbeute von 18 Punkten souverän an. Mit Siegen gegen Tschechien und am Montag in Stuttgart gegen Norwegen könnte das DFB-Team die Qualifikation für die WM in Russland 2018 vorzeitig perfekt machen.

TENNIS: Der Hamburger Mischa Zverev und Julia Görges aus Bad Oldesloe wollen bei den US Open den Einzug ins Achtelfinale schaffen. Der ältere Zverev-Bruder trifft in der dritten Runde auf den an Nummer zehn gesetzten US-Aufschlagriesen John Isner, Görges bekommt es mit der Serbin Aleksandra Krunic zu tun.

FUSSBALL: Der U21-Nationalmannschaft steht am Freitag um 18.00 Uhr der erste Test nach dem EM-Triumph bevor. Die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kuntz spielt in Paderborn gegen Ungarn. Für das Team ist es ein Neuanfang: Gleich 15 der 22 Spieler haben noch nie das U21-Trikot getragen, von den EM-Helden sind Waldemar Anton, Thilo Kehrer, Lukas Klünter, Nadiem Amiri und Levin Öztunali noch dabei.

BOXEN: Bei der Heim-WM der Amateure in Hamburg kämpft Weltergewichtler Abass Baraou ab 18.00 Uhr gegen den Kubaner Roniel Iglesias um den Einzug ins Finale am Samstag. Der Europameister aus Oberhausen hatte mit dem Einzug ins Halbfinale die einzige deutsche Medaille gesichert.