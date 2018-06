Köln (SID) - Der ehemalige Springreiter Dirk Hafemeister, mit der deutschen Equipe 1988 in Seoul Olympiasieger, ist tot. Der 59-Jährige erlag nach Angaben der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN am Donnerstag einem Herzversagen. Hafemeister lebte zuletzt in Hanau und arbeitete als Trainer. "Er war ein sehr freundlicher und anständiger Mensch, der immer für den Sport gelebt hat", sagte Hafemeisters Freund und Mentor Paul Schockemöhle: "Sein Tod macht mich sehr traurig."

Hafemeister ritt in 30 Nationenpreisen für Deutschland, mit der Equipe wurde er bereits vier Jahre vor Seoul Mannschafts-Weltmeister. Als Ausbilder und Trainer war der gebürtige Berliner ein gefragter Mann. "Dirk war ein sehr fröhlicher Mensch mit einer positiven Lebenseinstellung", sagte FN-Präsident Breido Graf zu Rantzau: "Er hatte immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Sein Tod macht uns sehr betroffen. Er verlässt uns viel zu früh."